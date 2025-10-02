Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.
Могут ли мобилизовать мужчин 50+?
Согласно действующему законодательству по мобилизации, никаких исключений для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не предусмотрено.
По словам адвоката, такие лица подлежат призыву на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки.
В то же время в ТЦК сейчас действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задачи Генерального штаба ВСУ. Именно они определяют необходимое количество мобилизованных для доукомплектования армии, а также рекомендуемый возраст, военно-учетные специальности и другие критерии.
Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе и они являются служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно,
– подытожила Марина Бекало.
На практике мужчин в возрасте от 55 лет призывают реже, чем младших – в частности тех, кому до 50.
Но и если и призывают, то они в основном занимают должности – например, логистов или водителей – в подразделениях обеспечения или "тыловых" структурах,
– добавила юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
Недавно народный депутат Федор Вениславский рассказал, что ежемесячно в Украине на службу приходит около 30 тысяч человек через мобилизацию и рекрутинг.
Согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. За нарушение украинцам также грозят штрафы.
Украина также планирует постепенно переходить на контрактную армию. Чтобы стимулировать людей присоединяться в ряды ВСУ, им будут предлагать вознаграждение.