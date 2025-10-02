Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.

Чи можуть мобілізувати чоловіків 50+?

Згідно з чинним законодавством щодо мобілізації, жодних винятків для чоловіків віком від 50 до 60 років не передбачено.

За словами адвокатки, такі особи підлягають призову на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки.

Водночас у ТЦК зараз діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання Генерального штабу ЗСУ. Саме вони визначають необхідну кількість мобілізованих для доукомплектування армії, а також рекомендований вік, військово-облікові спеціальності та інші критерії.

Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та вони є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим,

– підсумувала Марина Бекало.

На практиці чоловіків віком від 55 років призивають рідше, ніж молодших – зокрема тих, кому до 50.

Але й якщо і призивають, то вони здебільшого обіймають посади – наприклад, логістів або водіїв – в підрозділах забезпечення чи "тилових" структурах,

– додала юристка.

