Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.
Читайте також Неявка за повісткою: кому загрожують штраф і кримінальна відповідальність
Чи можуть мобілізувати чоловіків 50+?
Згідно з чинним законодавством щодо мобілізації, жодних винятків для чоловіків віком від 50 до 60 років не передбачено.
За словами адвокатки, такі особи підлягають призову на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки.
Водночас у ТЦК зараз діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання Генерального штабу ЗСУ. Саме вони визначають необхідну кількість мобілізованих для доукомплектування армії, а також рекомендований вік, військово-облікові спеціальності та інші критерії.
Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та вони є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим,
– підсумувала Марина Бекало.
На практиці чоловіків віком від 55 років призивають рідше, ніж молодших – зокрема тих, кому до 50.
Але й якщо і призивають, то вони здебільшого обіймають посади – наприклад, логістів або водіїв – в підрозділах забезпечення чи "тилових" структурах,
– додала юристка.
Мобілізація в Україні: останні новини
Нещодавно народний депутат Федір Веніславський розповів, що щомісяця в Україні на службу приходить близько 30 тисяч осіб через мобілізацію та рекрутинг.
Згідно з рішенням Кабміну, громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. За порушення українцям також загрожують штрафи.
Україна також планує поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднуватися до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.