Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Сколько людей мобилизуют в ВСУ ежемесячно?

Вениславский отметил, что пока в Верховную Раду не поступало никаких новых законодательных инициатив или запросов от сектора безопасности и обороны, Генштаба, Главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию мобилизационных процессов. По его словам, все необходимые правовые механизмы уже были приняты ранее.

Относительно темпов мобилизации, то, как подчеркнул Вениславский, это вопрос компетенции Вооруженных Сил, Генерального штаба и Минобороны.

По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу,

– отметил он.

Депутат подчеркнул, что резких изменений в этих показателях не наблюдается: процесс происходит планово и в соответствии с действующим законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.

Кого могут мобилизовать в октябре 2025 года?