Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Что Шмыгаль рассказал о принятых решениях?

По представлению Минобороны Правительство 1 октября упростило процесс перевода военнослужащих в другие воинские части.

Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений,

– подчеркнул Шмыгаль.

Правительство приняло решение о переводе военных в другие части / Фото Минобороны

Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим. Определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.

Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот,

– отметил министр обороны.

Изменения в процессе перевода военных в другие части / Фото Минобороны

Военным будут давать возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+.

"Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями",

– отметили в Минобороны.

