Ця система має запрацювати до кінця 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Поради юриста".

Які зміни очікують військовозобов'язаних?

Інтегрують Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних з іншими державними базами, а саме:

Державним реєстром актів цивільного стану;

реєстром Державної міграційної служби;

базою Міністерства внутрішніх справ;

податковою інформацією;

базами Пенсійного фонду.

Тож тепер ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про:

фактичне місце проживання особи;

наявність відстрочки;

можливі виїзди людини за кордон;

дублювання даних.

У Генштабі зазначають, що так намагаються навести лад у військовій системі через те, що раніше багато чоловіків взагалі не стояли на обліку, або ж у них були застарілі особові дані.

"Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто – ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – зазначав речник Генштабу.

Тим часом у Міноборони наголосили, що запуск нового реєстру не означає автоматичну мобілізацію всіх. Втім, у випадку виявлення осіб, які ухиляються від оновлення облікових даних, їм можуть виписати штрафи або розпочати адміністративне провадження.

