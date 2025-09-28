Кого це стосується та чи плануються зміни в законодавстві з жовтня 2025 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Як відбувається мобілізація жінок?
З 1 жовтня жодних змін у законодавстві не планується. Як і раніше, на військовий облік зобов'язані ставати лише деякі жінки, зокрема:
- лікарі всіх спеціальностей;
- медсестри;
- фармацевти;
- стоматологи.
Також на облік поставлять усіх, хто навчався на військовій кафедрі.
Важливо! Ті, хто порушують правила військового обліку, отримають штрафи нарівні з чоловіками. Нагадаємо, що штрафи становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Окрім цього, медики повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), а також повідомляти військкомат в разі зміни даних.
Варто зазначити, що у Збройних Силах України жінки можуть обіймати ті самі посади, що й чоловіки. Це стосується як тилових, так і бойових спеціальностей – від бухгалтерки чи діловодки до бойової медикині, юристки, психологині, аеророзвідниці, операторки дронів чи стрільчині.
В Україні змінився механізм військового обліку: що відомо
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Згідно зі змінами, юнакам, які досягнули 17-річного віку, не треба буде відвідувати ТЦК та проходити ВЛК.
Також відомо, що осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, поставлять на нього автоматично.
Відповідно до рішення уряду, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.