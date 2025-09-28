Кого це стосується та чи плануються зміни в законодавстві з жовтня 2025 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Це плювок в обличчя військовим, – інтерв'ю з Артуром Дронем про проблему мобілізації та нову книгу

Як відбувається мобілізація жінок?

З 1 жовтня жодних змін у законодавстві не планується. Як і раніше, на військовий облік зобов'язані ставати лише деякі жінки, зокрема:

лікарі всіх спеціальностей;

медсестри;

фармацевти;

стоматологи.

Також на облік поставлять усіх, хто навчався на військовій кафедрі.

Важливо! Ті, хто порушують правила військового обліку, отримають штрафи нарівні з чоловіками. Нагадаємо, що штрафи становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Окрім цього, медики повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), а також повідомляти військкомат в разі зміни даних.

Варто зазначити, що у Збройних Силах України жінки можуть обіймати ті самі посади, що й чоловіки. Це стосується як тилових, так і бойових спеціальностей – від бухгалтерки чи діловодки до бойової медикині, юристки, психологині, аеророзвідниці, операторки дронів чи стрільчині.

В Україні змінився механізм військового обліку: що відомо