Кого это касается и планируются ли изменения в законодательстве с октября 2025 года – читайте в материале 24 Канала.
Как происходит мобилизация женщин?
С 1 октября никаких изменений в законодательстве не планируется. Как и раньше, на воинский учет обязаны становиться лишь некоторые женщины, в частности:
- врачи всех специальностей;
- медсестры;
- фармацевты;
- стоматологи.
Также на учет поставят всех, кто учился на военной кафедре.
Важно! Те, кто нарушают правила воинского учета, получат штрафы наравне с мужчинами. Напомним, что штрафы составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Кроме этого, медики должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), а также сообщать военкомат в случае изменения данных.
Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Украины женщины могут занимать те же должности, что и мужчины. Это касается как тыловых, так и боевых специальностей – от бухгалтера или делопроизводителя до боевой медикини, юристки, психологини, аэроразведчицы, операторки дронов или стрельчини.
В Украине изменился механизм воинского учета: что известно
Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, не надо будет посещать ТЦК и проходить ВВК.
Также известно, что лиц в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, поставят на него автоматически.
Согласно решению правительства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.