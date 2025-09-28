Кого это касается и планируются ли изменения в законодательстве с октября 2025 года – читайте в материале 24 Канала.

Как происходит мобилизация женщин?

С 1 октября никаких изменений в законодательстве не планируется. Как и раньше, на воинский учет обязаны становиться лишь некоторые женщины, в частности:

  • врачи всех специальностей;
  • медсестры;
  • фармацевты;
  • стоматологи.

Также на учет поставят всех, кто учился на военной кафедре.

Важно! Те, кто нарушают правила воинского учета, получат штрафы наравне с мужчинами. Напомним, что штрафы составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Кроме этого, медики должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), а также сообщать военкомат в случае изменения данных.

Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Украины женщины могут занимать те же должности, что и мужчины. Это касается как тыловых, так и боевых специальностей – от бухгалтера или делопроизводителя до боевой медикини, юристки, психологини, аэроразведчицы, операторки дронов или стрельчини.

В Украине изменился механизм воинского учета: что известно

  • Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, не надо будет посещать ТЦК и проходить ВВК.

  • Также известно, что лиц в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, поставят на него автоматически.

  • Согласно решению правительства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.