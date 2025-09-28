Кого это касается и планируются ли изменения в законодательстве с октября 2025 года – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Это плевок в лицо военным, – интервью с Артуром Дронем о проблеме мобилизации и новой книге

Как происходит мобилизация женщин?

С 1 октября никаких изменений в законодательстве не планируется. Как и раньше, на воинский учет обязаны становиться лишь некоторые женщины, в частности:

врачи всех специальностей;

медсестры;

фармацевты;

стоматологи.

Также на учет поставят всех, кто учился на военной кафедре.

Важно! Те, кто нарушают правила воинского учета, получат штрафы наравне с мужчинами. Напомним, что штрафы составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Кроме этого, медики должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), а также сообщать военкомат в случае изменения данных.

Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Украины женщины могут занимать те же должности, что и мужчины. Это касается как тыловых, так и боевых специальностей – от бухгалтера или делопроизводителя до боевой медикини, юристки, психологини, аэроразведчицы, операторки дронов или стрельчини.

В Украине изменился механизм воинского учета: что известно