Про таке в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як у Міністерстві внутрішніх справ висловилися про смерть чоловіка після мобілізації?

Наразі цей інцидент перебуває на особливому контролі правоохоронних органів. Слідчі проводять комплексне розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин події – від моменту затримання чоловіка до його потрапляння до лікарні.

Для з'ясування обставин отримання травм та причин смерті призначили низку судово-медичних та криміналістичних експертиз.

Найближчим часом мають бути перші результати розтину тіла – експерти мають надати висновок щодо причини смерті. Розслідування у процесі,

– розповів міністр Клименко.

Що відомо про смерть мобілізованого?

У Києві помер 43-річний Роман Сопін, якого 18 жовтня затримали представники ТЦК. Після цього чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, звідки він того ж дня зателефонував батькам і попросив передати особисті речі.

Однак уже наступного ранку медики повідомили рідним, що Роман перебуває у тяжкому стані з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".

Через критичні ушкодження йому терміново зробили операцію з трепанації черепа. Попри зусилля лікарів, чоловік не вижив.

Як повідомляє журналістка Дарина Трунова, поліція Подільського району спершу не відкривала кримінального провадження. Родина загиблого подала заяву до Державного бюро розслідувань, вимагаючи розслідування за статтями про умисне завдання тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі та службову недбалість.

Батьки Романа наполягають на повному розслідуванні та покаранні винних, адже впевнені, що смерть їхнього сина не була випадковістю.

