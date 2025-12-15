А подозреваемому грозит лишение свободы до 8 лет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местную полицию.

Что известно о нападении на военнослужащего?

По информации правоохранителей, инцидент произошел 12 декабря около 18:20 возле магазина в одном из сел Яворивского района.

Тогда между 42-летним местным жителем и 25-летним мужчиной из соседнего села возник конфликт, в результате которого младший несколько раз ударил старшего по голове.



Подозреваемый в избиении военного / Фото Нацполиции

Медики диагностировали у пострадавшего, который находился на реабилитации, субдуральное кровоизлияние. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Следователи объявили задержанному подозрение в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Подобные инциденты за последнее время