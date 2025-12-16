Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції області, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель дитини?

За даними слідства, у серпні 2022 року 33-річна вагітна жінка понад дві доби перебувала в лікарні зі скаргами на болі, схожі на перейми, на 40 – 41 тижні вагітності.

Тимчасова виконувачка обов'язків завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення та двоє лікарів провели обстеження не в повному обсязі та із запізненням виявили ознаки кисневої недостатності у плода.

Кесарів розтин провели надто пізно – на момент операції дитина вже померла.

Судово-медична експертиза засвідчила, що була обрана неправильна тактика ведення пологів, і за умови належного контролю життя немовляти можна було врятувати.

Попри клопотання прокуратури про відсторонення медиків від посад, суди його відхилили, тож лікарі продовжують працювати.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю на такий самий строк.

Що відомо про інші кримінальні випадки в Україні?