Вона перебуває у реанімації. Також постраждала ще одна людина. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію столиці.
Що відомо про інцидент біля місця аварії?
За даними правоохоронців, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського у Києві стався прорив труби системи централізованого опалення. Гаряча вода вилилася на тротуари та проїжджу частину, утворивши провалля.
Попри наявність огородження аварійної ділянки, в яму з окропом впала 16-річна дівчина. За даними поліції, вона отримала опіки близько 73% тіла. Наразі постраждала у критично важкому стані у реанімації.
Крім того, 53-річна жінка отримала опіки нижніх кінцівок. Вона вступила у гарячу воду, що текла тротуаром.
Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей,
– повідомили в Прокуратурі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України – службова недбалість і порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків. Триває слідство.
