Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Де в Києві сталася масштабна аварія на тепломережі?

Олексій Білошицький попередив водіїв.

До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з аварією тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Холодноярської. Патрульні стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об'їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською,

– написав посадовець.

Очевидці твердять, що парує на проспекті Валерія Лобановського перед метро "Деміївська".

Довідка. Вулиця Ізюмська веде до Байкового кладовища паралельно вулицям Миколи Грінченка та Володимира Антоновича і річці Либідь. Вона ближче до Либідської площі та піднімається вище Деміївської.



Білошицький закликав урахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Деміївська площа – дуже важлива розв'язка для столиці. Адже там не тільки транспортні артерії, як-от проспект Валерія Лобановського та проспект Науки, чи дві станції метро неподалік, "Деміївська" та "Либідська", чи Залізничне шосе. На Деміївці розташований центральний автовокзал Києва (другий автовокзал менший і міститься біля залізничного вокзалу). І, звісно, книголюби знають про величезну бібліотеку імені Вернадського біля метро.

Київська влада поки не коментувала аварію, як і Державне агентство автомобільних доріг України (колишній Укравтодор).

