Про це пише 24 Канал із посиланням на користувачку Марго Тараскіну в соцмережі Threads.
Яке відео з киянкою завірусилося в мережі?
Користувачка Марго Тараскіна розповіла, що подія сталася під час повітряної тривоги. У той момент ракетна атака на столицю тривала понад 10 годин.
На кадрах видно сусідку, яка мила вікно на одному з верхніх поверхів житлового багатоквартирного будинку. Жінка мила вікно з вулиці, не боячись ні висоти, ні повітряної тривоги.
Киянка мила вікно в багатоповерхівці попри тривогу: дивіться відео
Відео опублікували 27 грудня. Станом на 29 грудня воно зібрало 13 тисяч вподобань та 608 коментарів. У коментарях дехто відзначив сміливість жінки, а дехто написав, що чисті вікна не варті людського життя.
Деякі коментарі користувачів соцмережі Threads:
- "Ото вона довіряє монтажній піні, на яку встановлене вікно!".
- "Тих українців навіть війна не зупинить. Сильні, вільні, потужні і круті".
- "Інстинкт самозбереження придумали в 1254 році. Ця жінка в 1253:".
- "Це пояснюється тим, що так психіка себе намагається захистити".
Що відомо про російські обстріли Києва?
Нагадаємо, що протягом ночі 27 грудня Київ атакували російські ракети та ударні безпілотники. Відомо про 32 постраждалих. 11 перебувають у лікарнях.
У Шевченківському районі ворожий дрон влучив у верхній поверх 10-поверхівки. Попередньо, є пожежа. Туди викликали медиків, а у Солом'янському районі сталось падіння БпЛА на відкриту територію. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхівки.
Крім того, 23 грудня Росія атакувала Київ і область дронами та ракетами. Унаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку у Святошинському районі, постраждали люди.