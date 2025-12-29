Про це пише 24 Канал із посиланням на користувачку Марго Тараскіну в соцмережі Threads.

Дивіться також Влучання на майже 10 локаціях: як відпрацювала ППО по російських дронах

Яке відео з киянкою завірусилося в мережі?

Користувачка Марго Тараскіна розповіла, що подія сталася під час повітряної тривоги. У той момент ракетна атака на столицю тривала понад 10 годин.

На кадрах видно сусідку, яка мила вікно на одному з верхніх поверхів житлового багатоквартирного будинку. Жінка мила вікно з вулиці, не боячись ні висоти, ні повітряної тривоги.

Киянка мила вікно в багатоповерхівці попри тривогу: дивіться відео

Відео опублікували 27 грудня. Станом на 29 грудня воно зібрало 13 тисяч вподобань та 608 коментарів. У коментарях дехто відзначив сміливість жінки, а дехто написав, що чисті вікна не варті людського життя.

Деякі коментарі користувачів соцмережі Threads:

  • "Ото вона довіряє монтажній піні, на яку встановлене вікно!".
  • "Тих українців навіть війна не зупинить. Сильні, вільні, потужні і круті".
  • "Інстинкт самозбереження придумали в 1254 році. Ця жінка в 1253:".
  • "Це пояснюється тим, що так психіка себе намагається захистити".

Що відомо про російські обстріли Києва?

  • Нагадаємо, що протягом ночі 27 грудня Київ атакували російські ракети та ударні безпілотники. Відомо про 32 постраждалих. 11 перебувають у лікарнях.

  • У Шевченківському районі ворожий дрон влучив у верхній поверх 10-поверхівки. Попередньо, є пожежа. Туди викликали медиків, а у Солом'янському районі сталось падіння БпЛА на відкриту територію. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхівки.

  • Крім того, 23 грудня Росія атакувала Київ і область дронами та ракетами. Унаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку у Святошинському районі, постраждали люди.