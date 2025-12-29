Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пользователя Марго Тараскину в соцсети Threads.

Смотрите также Попадание почти на 10 локациях: как отработала ПВО по российским дронам

Какое видео с киевлянкой завирусилось в сети?

Пользовательница Марго Тараскина рассказала, что событие произошло во время воздушной тревоги. В тот момент ракетная атака на столицу продолжалась более 10 часов.

На кадрах видно соседку, которая мыла окно на одном из верхних этажей жилого многоквартирного дома. Женщина мыла окно с улицы, не боясь ни высоты, ни воздушной тревоги.

Киевлянка мыла окно в многоэтажке несмотря на тревогу: смотрите видео

Видео опубликовали 27 декабря. По состоянию на 29 декабря оно собрало 13 тысяч лайков и 608 комментариев. В комментариях некоторые отметили смелость женщины, а некоторые написали, что чистые окна не стоят человеческой жизни.

Некоторые комментарии пользователей соцсети Threads:

"Вот она доверяет монтажной пене, на которую установлено окно!".

"Тех украинцев даже война не остановит. Сильные, свободные, мощные и крутые".

"Инстинкт самосохранения придумали в 1254 году. Эта женщина в 1253:".

"Это объясняется тем, что так психика себя пытается защитить".

Что известно о российских обстрелах Киева?