Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбито и есть ли попадания?

Ночью 28 декабря Россия запустила по Украине 48 ударных БПЛА, в частности типа Shahed и "Гербера". По данным Воздушных сил, около 30 из них – "Шахеды".

Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 30 российских БПЛА различных типов. Работа ПВО происходила на севере, юге и востоке страны, отметили военные.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях,

– сообщили в ВС ВСУ,

Очередное воздушное нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Враг атаковал из России, а именно с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. Также запускал дроны с Гвардейского и Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

Какие последствия недавних обстрелов?