Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбито и есть ли попадания?
Ночью 28 декабря Россия запустила по Украине 48 ударных БПЛА, в частности типа Shahed и "Гербера". По данным Воздушных сил, около 30 из них – "Шахеды".
Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 30 российских БПЛА различных типов. Работа ПВО происходила на севере, юге и востоке страны, отметили военные.
Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях,
– сообщили в ВС ВСУ,
Очередное воздушное нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Враг атаковал из России, а именно с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. Также запускал дроны с Гвардейского и Чауды, что во временно оккупированном Крыму.
Какие последствия недавних обстрелов?
Россия ударила дронами по Одессе ночью 28 декабря. По данным ГСЧС, в результате атаки произошло возгорание жилого дома. Также повреждено здание учебного заведения.
Массированная российская атака на Киев 27 декабря оставила более 40% жилых домов без отопления. Также была обесточена часть города. В результате обстрела столицы погиб один человек и пострадали еще более 30.
Ранее сообщалось, что Россия также атаковала энергообъекты, в частности ТЭЦ и газовые предприятия Группы "Нафтогаз".