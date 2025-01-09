Близько п'ятої вечора 9 січня неподалік вокзалу сталося пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину. Рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри перекривали.

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Що відомо про обвалення будівлі

Про інцидент повідомили в соцмережах, виклавши відповідне відео.

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У ролику добре видно, що постраждала будівля, в якій містився магазин. За стіною, швидше за все, був або склад, або власне торгова зала.

Оскільки помітно назву крамниці, то дуже легко встановити, про яку конкретно адресу йдеться. Постраждав магазин "Коло" на Жилянській, 126/23.

Де обвалився будинок у Києві: показуємо на карті

Зовсім поруч залізничний вокзал – і багатостраждальна річка Либідь. Вона час від часу виходить з берегів після зливи і затоплює Галицьку площу.

Сама вулиця Жилянська страждає не тільки від обстрілів, але й від хаотичної забудови, яка спотворює обличчя міста та створює навантаження на підземні комунікації. Це одна з тих київських вулиць, якій не пощастило бути досить довгою, ще й розташованою у центрі міста.

Помітно, що частково зруйнована будівля магазину досить давня. Проте вона не має охоронного номера. На 2016 рік про неї писали як про захаращену вивісками та кондиціонерами. Тоді вона була в дуже занедбаному стані.

Що кажуть у КМДА про аварію