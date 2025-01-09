Что известно
В Киеве из-за аварии на теплосети рухнула стена: смотрите видео
В ролике хорошо видно, что пострадало здание, в котором находился магазин. За стеной, скорее всего, был или склад, или собственно торговый зал.
Из-за прорыва теплосетей в районе Центрального вокзала в Киеве обвалилась стена здания. 24 Канал расскажет детали.
Что известно
В Киеве из-за аварии на теплосети рухнула стена: смотрите видео
В ролике хорошо видно, что пострадало здание, в котором находился магазин. За стеной, скорее всего, был или склад, или собственно торговый зал.