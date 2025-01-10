Аварія трапилася на вулиці Василя Липківського в Солом'янському районі. Ця вулиця пролягає від площі Петра Кривоноса до Солом'янської площі, передає 24 Канал.

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Прорив труби на Солом'янці

Мешканка будинку, біля якого сталася аварія на тепломережі, розповіла про наслідки для місцевих. Жінка каже, що це вже не перший прорив у цьому районі. Мовляв, вже поряд щось ремонтували, але аварії знову стаються. Після проривів у будинках вимикають опалення, тому людям доводиться мерзнути.

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Комунальник Микола у коментарі журналістам розповів, що єдиним остаточним вирішенням таких проблем із проривами була б заміна всієї тепломережі, однак вона настільки велика, що це неможливо.

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Нагадаємо, що прорив тепломережі у Києві відбувся і 9 січня. Це сталося біля Центрального залізничного вокзалу на вулиці Жилянській. Дороги затопило настільки, що гаряча вода дійшла до самих дахів автомобілів. Також обвалилася стіна магазину, пошкоджень зазнав хостел. Понад 230 будинків залишилися без тепла.