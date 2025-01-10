Авария случилась на улице Василия Липкивского в Соломенском районе. Эта улица пролегает от площади Петра Кривоноса до Соломенской площади, передает 24 Канал.

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Прорыв трубы на Соломенке

Жительница дома, возле которого произошла авария на теплосети, рассказала о последствиях для местных. Женщина говорит, что это уже не первый прорыв в этом районе. Мол, уже рядом что-то ремонтировали, но аварии снова происходят. После прорывов в домах выключают отопление, поэтому людям приходится мерзнуть.

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Коммунальщик Николай в комментарии журналистам рассказал, что единственным окончательным решением таких проблем с прорывами была бы замена всей теплосети, однако она настолько велика, что это невозможно.

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Напомним, что прорыв теплосети в Киеве состоялся и 9 января. Это произошло возле Центрального железнодорожного вокзала на улице Жилянской. Дороги затопило настолько, что горячая вода дошла до самых крыш автомобилей. Также обвалилась стена магазина, повреждений получил хостел. Более 230 домов остались без тепла.