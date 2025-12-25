Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Чому поліція розбила скло в машині?

Як нагадали поліцейські, 24 грудня у Дарницькому районі Києва вони зупинили 48-річного водія Mitsubishi для перевірки. Чоловік раптово рушив з місця події, наїхавши на патрульного. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Поліція вирушила за зловмисником та знайшла його на вулиці Каунаській. Проте, за даними правоохоронців, чоловік не реагував на їхні законні вимоги.

Затримання водія, що чинив опір: дивіться відео

Керманич зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка,

– пояснили в поліції.

Зазначається, що слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – опір правоохоронцю під час виконання ним своїх службових обов'язків.

