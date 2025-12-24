Такі дії стали вимушеними в процесі затримання водія, який створив загрозу для їхньої безпеки. Інцидент офіційно пояснили в поліції Києва, передає 24 Канал.
Чому правоохоронці вогнегасником били по автівці?
За інформацією поліції, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки. Під час спілкування з правоохоронцями водій раптово почав рух у бік одного з інспекторів, після чого втік з місця події.
Поліціянти розпочали переслідування та згодом знайшли машину на одній з вулиць Дніпровського району. Коли патрульні знайшли авто, водій відмовився виходити із салону та заблокувався всередині машини.
На законні вимоги поліцейських керманич не реагував, зачинившись в авто, тож співробітники поліції відчинили двері примусово та затримали чоловіка,
– розповіли в поліції.
Патрульні розбивають вікна автівки вогнегасником: дивіться відео з мережі
Там також зазначили, що за цим фактом слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу. Наразі з затриманим проводять необхідні слідчі дії, обставини події з'ясовуються.
