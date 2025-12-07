Спершу з'явилися моторошні кадри у мережі. На них можна побачити, як між двома вагонами електрички горить хлопець. Його тіло буквально перетворилося на вугілля. У ДСНС в коментарі 24 Каналу розповіли деталі трагедії.
Дивіться також У Кілії у багатоповерхівці пролунав потужний вибух: у ДСНС назвали причину
Що сталося на залізничній станції у Києві?
Так, у службі повідомили, що на залізничної станції приміської електрички на Видубичах внаслідок ураження струмом загинула людина. Рятувальники чекали, поки вимкнуть напругу, щоб дістати тіло.
Рух потягів тимчасово призупинений.
У поліції Києва теж підтвердили інформацію про те, що людина горіла на даху електрички. На місце події виїхав наряд поліції.
Пізніше стало відомо, що загиблий – 16-річний підліток. Хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув.
Зверніть увагу! Посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express на станції Видубичі тимчасово проходитиме на 3-й колії. Наступний поїзд у напрямку за годинниковою стрілкою, Kyiv City Express А14, вирушив зі станції Дарниця до станції Березняки із затримкою 20 хвилин.
Підліток горів на даху електрички на Видубичах: дивіться відео
Останні інциденти із "зачеперами" в Україні
- 13 березня на станції "Київ-Волинський" підліток отримав удар струмом і загорівся, залізши на вагон електрички. Постраждалого госпіталізували з важкими опіками.
- У неділю, 9 березня, в Одесі двоє неповнолітніх піднялися на потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один з юнаків 16 років загинув одразу, інший 13-річний хлопець – згодом у лікарні.
- 19-річний блогер у Києві намагався зняти відео, зачепившись за потяг метро, впав на колії та отримав серйозні травми.