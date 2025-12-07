Спершу з'явилися моторошні кадри у мережі. На них можна побачити, як між двома вагонами електрички горить хлопець. Його тіло буквально перетворилося на вугілля. У ДСНС в коментарі 24 Каналу розповіли деталі трагедії.

Дивіться також У Кілії у багатоповерхівці пролунав потужний вибух: у ДСНС назвали причину

Що сталося на залізничній станції у Києві?

Так, у службі повідомили, що на залізничної станції приміської електрички на Видубичах внаслідок ураження струмом загинула людина. Рятувальники чекали, поки вимкнуть напругу, щоб дістати тіло.

Рух потягів тимчасово призупинений.

У поліції Києва теж підтвердили інформацію про те, що людина горіла на даху електрички. На місце події виїхав наряд поліції.

Пізніше стало відомо, що загиблий – 16-річний підліток. Хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув.

Зверніть увагу! Посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express на станції Видубичі тимчасово проходитиме на 3-й колії. Наступний поїзд у напрямку за годинниковою стрілкою, Kyiv City Express А14, вирушив зі станції Дарниця до станції Березняки із затримкою 20 хвилин.

Підліток горів на даху електрички на Видубичах: дивіться відео

Останні інциденти із "зачеперами" в Україні