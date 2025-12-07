Надзвичайна ситуація трапилася по вулиці Перемоги, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росія вгатила по Новгороду-Сіверському: є жертва, пошкодження відділку поліції та будинків

Що відомо про вибух у багатоповерхівці в Кілії?

В одній із квартир багатоповерхівки стався вибух газу, через який загорілися речі та частково зруйнувалися внутрішні стіни, зокрема й стіна із сусідньою квартирою. Рятувальники швидко загасили вогонь і витягли двох постраждалих людей – жінку та чоловіка. Їх передали медикам.

Попередня причина вибуху – неправильне використання газового обладнання.

Від ДСНС працювали 3 машини та 7 рятувальників.

Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!,

– наголосили у ДСНС.

Вибух газу у житловому будинку на Одещині / Фото ДСНС

Інцидент прокоментував і міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський. Він розповів, що в багатоповерхівці вибухнув балон із газом. Постраждалі отримали поранення різної ступені тяжкості. Їх госпіталізували.

Газовий балон вибухнув в одній з квартир / Фото Чернявський