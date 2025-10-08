Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Що відомо про вибух у квартирі у Києві?
Ввечері 8 жовтня в одній із квартир у Києві стався вибух. Телеграм-канали писали, що його чули на вулиці Зодчих. В пабліках вказувалося, що попередньо, причиною вибуху був газ, однак офіційно цю версію не підтверджували.
Невдовзі в поліції оприлюднили офіційний коментар, щодо вибуху у Святошинському районі. Наразі правоохоронці працюють на місці вибуху. Там уточнили, що про ситуацію в поліцію повідомили близько 18:30.
За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала,
– повідомили в поліції о 18:51.
На місці зараз працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Наразі обставини події зʼясовуються.
Місцеві пабліки також публікують кадри зі Святошинського району Києва, де увечері пролунав вибух у багатоквартирному будинку.
Вибух у квартирі в Києві: дивіться відео
Інші схожі випадки: основне
Нещодавно у Львові у квартирі стався вибух газу. За попередніми даними, зруйнована одна квартира. Тоді постраждала жінка. За даними міської влади, сусідні квартири також зазнали пошкоджень – там вибило вікна.
Ввечері 27 травня в Оболонському районі столиці пролунав вибух біля житлового будинку. Вказувалося, що тоді невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату. Вона здетонувала біля під'їзду. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Наприкінці липня цього року в Тернополі стався вибух в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла 2 людей.