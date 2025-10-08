Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Що відомо про вибух у квартирі у Києві?

Ввечері 8 жовтня в одній із квартир у Києві стався вибух. Телеграм-канали писали, що його чули на вулиці Зодчих. В пабліках вказувалося, що попередньо, причиною вибуху був газ, однак офіційно цю версію не підтверджували.

Невдовзі в поліції оприлюднили офіційний коментар, щодо вибуху у Святошинському районі. Наразі правоохоронці працюють на місці вибуху. Там уточнили, що про ситуацію в поліцію повідомили близько 18:30.

За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала,

– повідомили в поліції о 18:51.

На місці зараз працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Наразі обставини події зʼясовуються.

Місцеві пабліки також публікують кадри зі Святошинського району Києва, де увечері пролунав вибух у багатоквартирному будинку.

Вибух у квартирі в Києві: дивіться відео

