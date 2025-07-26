Під час огляду квартири правоохоронці виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про жертв вибуху у Тернополі?

Загинули син 1985 року народження та його матір, 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

Поліцейські працюють на місці вибуху у Тернополі / Фото поліція

Нагадаємо, що 19 липня стався вибух у квартирі в Чечелівському районі Дніпра. У руці чоловіка здетонувала граната. У кімнаті на цей момент з ним перебували ще двоє осіб. Внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали травми, а один – 46-річний громадянин помер у лікарні.

У травні відбувся вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району на Закарпатті. Відомо, що в оселі розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля, у ході необережного поводження з боєприпасом, 50-річний закарпатець висмикнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Чоловік загинув на місці, а його товариш – отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.