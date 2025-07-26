Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили тела двух людей – мужчины и женщины, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о жертвах взрыва в Тернополе?

Погибли сын 1985 года рождения и его мать, 1958 года рождения. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.

Полицейские работают на месте взрыва в Тернополе / Фото полиция

Напомним, что 19 июля произошел взрыв в квартире в Чечеловском районе Днепра. В руке мужчины сдетонировала граната. В комнате на этот момент с ним находились еще два человека. В результате взрыва двое мужчин получили травмы, а один – 46-летний гражданин скончался в больнице.

В мае произошел взрыв в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района на Закарпатье. Известно, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители. Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. Мужчина погиб на месте, а его товарищ – получил ранения и был госпитализирован в больницу.