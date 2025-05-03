Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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В селе на Закарпатье произошел взрыв

Утром 3 мая правоохранители получили сообщение о взрыве в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района на Закарпатье. Сразу отмечалось, что в результате взрыва есть пострадавшие.

На место происшествия выехали сотрудники отделения полиции №1 Мукачевского районного управления. Впоследствии правоохранители выяснили, что в доме взорвалась граната.

Сейчас известно, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители. Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв,

– говорится в публикации.

По данным полиции, в результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, а его 54-летний товарищ – получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Предварительно, следователи квалифицировали событие по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Сейчас продолжается досудебное расследование.

К слову, 1 мая на Киевщине также произошел инцидент. В поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района 12-летний парень нашел в подсобном помещении гранату, которая взорвалась у него в руках.