Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.
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В селе на Закарпатье произошел взрыв
Утром 3 мая правоохранители получили сообщение о взрыве в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района на Закарпатье. Сразу отмечалось, что в результате взрыва есть пострадавшие.
На место происшествия выехали сотрудники отделения полиции №1 Мукачевского районного управления. Впоследствии правоохранители выяснили, что в доме взорвалась граната.
Сейчас известно, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители. Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв,
– говорится в публикации.
По данным полиции, в результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, а его 54-летний товарищ – получил ранения и был госпитализирован в больницу.
Предварительно, следователи квалифицировали событие по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Сейчас продолжается досудебное расследование.
К слову, 1 мая на Киевщине также произошел инцидент. В поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района 12-летний парень нашел в подсобном помещении гранату, которая взорвалась у него в руках.