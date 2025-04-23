Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители территориальных подразделений проводят проверку.

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Что известно об инцидентах

Около 16:40 в Ровно на улице Гайдамацкой 14-летний местный житель нашел литиевую батарейку. Парень принес ее домой и начал разбирать ножом, в результате чего предмет взорвался. Медики госпитализировали ребенка с травматической ампутацией 3 фаланг пальцев руки.

Кроме того, около 19:30 в селе Городок 13-летний местный житель нашел на улице петарду. Она взорвалась после того, как несовершеннолетний дернул за шнурок. У пострадавшего диагностировали переломы 2 фаланг пальцев руки, его отпустили домой после оказания помощи.

Обратите внимание! Правоохранители в очередной раз призывают граждан: в случае обнаружения подозрительного предмета не касаться и не приближаться к нему, немедленно сообщить по спецлинии 102 и обеспечить недопущение посторонних лиц к месту происшествия.

Напомним, в воскресенье, 20 апреля, на запасных путях станции "Цумань" Луцкого района 16-летний парень из села Башлыки вылез на вагон-цистерну. Он погиб в результате поражения током.