Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці територіальних підрозділів проводять перевірку.

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Що відомо про інциденти

Близько 16:40 у Рівному на вулиці Гайдамацькій 14-річний місцевий житель знайшов літієву батарейку. Хлопець приніс її додому та почав розбирати ножем, унаслідок чого предмет вибухнув. Медики госпіталізували дитину з травматичною ампутацією 3 фаланг пальців руки.

Окрім того, близько 19:30 у селі Городок 13-річний місцевий мешканець знайшов на вулиці петарду. Вона вибухнула після того, як неповнолітній смикнув за шнурок. У постраждалого діагностували переломи 2 фаланг пальців руки, його відпустили додому після надання допомоги.

Зверніть увагу! Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення підозрілого предмета не торкатися та не наближатися до нього, негайно повідомити на спецлінію 102 та забезпечити недопущення сторонніх осіб до місця події.

Нагадаємо, у неділю, 20 квітня, на запасних коліях станції "Цумань" Луцького району 16-річний хлопець із села Башлики виліз на вагон-цистерну. Він загинув унаслідок ураження струмом.