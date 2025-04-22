Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Измаильского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на управление Нацполиции Одесской области.

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Что известно об инциденте с пневматической винтовкой

В воскресенье, 20 апреля, медики сообщили полиции о госпитализации девочки с ранением нижней челюсти и шеи. Ее доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Правоохранители предварительно выяснили, что бабушка пострадавшей случайно попала в девочку, когда прятала пневматическую винтовку от внуков.

50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила перепрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, и случайно произвела выстрел, попав в 5-летнюю внучку, которая была рядом,

– говорится в сообщении.

В полиции заявили, что определенные обстоятельства происшествия устанавливаются и назначен ряд судебных экспертиз. Максимальное наказание за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение составляет лишение свободы до двух лет.

К слову, в Одесской области мать избила годовалого сына, когда он плакал. Ребенок умер в больнице из-за травм. Суд избрал нарушительнице меру пресечения в виде содержания под стражей, ей грозит немалый срок заключения.