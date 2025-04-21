За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Фейковым работникам ТЦК 22 – 27 лет

Мужчины в военной форме на автодороге возле города Черноморск перекрыли своим автомобилем с камуфлированной окраской путь велосипедисту и представились работниками ТЦК. Они требовали у 41-летнего мужчины документы и избивали его.

Пострадавшему удалось сообщить о происшествии, позвонив на 102, после чего полицейские установили местонахождение заявителя.

Как оказалось, общественные деятели не имели ничего общего с ТЦК и СП, а их организация не наделена полномочиями осуществлять мобилизационные мероприятия.

Полицейские изъяли у фигурантов автомобиль, в котором они удерживали потерпевшего, удостоверение членства в общественной организации и другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. Злоумышленниками оказались жители Одессы и Одесского района в возрасте 22, 25 и 27 лет,

– уточнили правоохранители.

Правонарушителям вручили подозрения. Досудебное расследование продолжается.

Также проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.