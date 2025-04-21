За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

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Фейковим працівникам ТЦК 22 – 27 років

Чоловіки у військовій формі на автодорозі біля міста Чорноморськ перекрили своїм автомобілем із камуфльованим забарвленням шлях велосипедисту і представилися працівниками ТЦК. Вони вимагали у 41-річного чоловіка документи та били його.

Потерпілому вдалося повідомити про подію, подзвонивши на 102, після чого поліцейські встановили місце перебування заявника.

Як виявилося, громадські діячі не мали нічого спільного із ТЦК та СП, а їхня організація не наділена повноваженнями здійснювати мобілізаційні заходи.

Поліцейські вилучили у фігурантів автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства. Зловмисниками виявились мешканці Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років,

– уточнили правоохоронці.

Правопорушникам вручили підозри. Досудове розслідування триває.

Також перевіряється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.