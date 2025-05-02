Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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В руках у ребенка взорвалась граната

В поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района 1 мая в руках у ребенка взорвалась граната. Сообщение о трагическом инциденте поступило в 20:26.

Когда полицейские прибыли на место вызова на Киевщине, то установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения нашел в подсобном помещении две гранаты. С одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранители, провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Все эти боеприпасы хранил отец пострадавшего мальчика.

Сейчас 41-летнего мужчину задержали. Ему инкриминируют незаконное хранение боеприпасов.

Ранее в Ровно 14-летний парень травмировался из-за взрыва литиевой батарейки, его госпитализировали с травматической ампутацией 3 фаланг пальцев руки. Также в регионе из-за взрыва петарды пострадал 13-летний парень.