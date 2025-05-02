Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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В руках у дитини вибухнула граната

У селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району 1 травня в руках у дитини вибухнула граната. Повідомлення про трагічний інцидент надійшло о 20:26.

Коли поліцейські прибули на місце виклику на Київщині, то встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння знайшов у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини.

Хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці, провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Усі ці боєприпаси зберігав батько постраждалого хлопчика.

Наразі 41-річного чоловіка затримали. Йому інкримінують незаконне зберігання боєприпасів.

Раніше у Рівному 14-річний хлопець травмувався через вибух літієвої батарейки, його госпіталізували з травматичною ампутацією 3 фаланг пальців руки. Також в регіоні через вибух петарди постраждав 13-річний хлопець.