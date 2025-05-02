ДТП сталася за участі співробітниці Білгород-Дністровського районного відділку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

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Що відомо про ДТП за участі поліцейської

Поліцейська скоїла аварію у вівторок, 29 квітня, близько 17:00 години в місті Татарбунари.

Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу,

– йдеться у заяві Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Дитину оглянули медики та виявили у неї незначні садна, а потім відпустили додому.

Встановлено, водійка була у тверезому стані.

Щодо неї склали адміністративні матеріали за фактами порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу, та керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Поки триватиме службове розслідування, поліцейська буде відсторонена від виконання службових обов'язків.