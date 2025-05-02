ДТП произошло при участии сотрудницы Белгород-Днестровского районного отделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.
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Что известно о ДТП с участием полицейской
Полицейская совершила аварию во вторник, 29 апреля, около 17:00 часов в городе Татарбунары.
Установлено, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу,
– говорится в заявлении Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Ребенка осмотрели медики и обнаружили у нее незначительные ссадины, а затем отпустили домой.
Установлено, водитель была в трезвом состоянии.
В отношении нее составили административные материалы по фактам нарушения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства, и управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Пока будет продолжаться служебное расследование, полицейская будет отстранена от исполнения служебных обязанностей.