Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

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У селі на Закарпатті стався вибух

Зранку 3 травня правоохоронці отримали повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району на Закарпатті. Одразу зазначалося, що внаслідок вибуху є потерпілі.

На місце події виїхали співробітники відділення поліції №1 Мукачівського районного управління. Згодом правоохоронці з'ясували, що в помешканні вибухнула граната.

Наразі відомо, що у будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух,

– йдеться в публікації.

За даними поліції, внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події, а його 54-річний товариш – отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Попередньо, слідчі кваліфікували подію за статтями "Умисне вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Наразі триває досудове розслідування.

До слова, 1 травня на Київщині також стався інцидент. У селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району 12-річний хлопець знайшов у підсобному приміщенні гранату, яка вибухнула у нього в руках.