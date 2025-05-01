Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры 19-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и Нацполицию.

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Что известно о студенте, который угрожал взорвать обмен валют

По данным прокуратуры, студент столичного колледжа с закрытым лицом зашел в помещение обмена валют и просунул кассирше записку. В ней парень отметил, что имеет с собой взрывчатку и взорвет ее, если не получит 20 тысяч долларов из кассы.

При этом правонарушитель громко торопил женщин и запугивал их тем, что у них якобы остались считанные минуты. Также он угрожал перелезть в зону кассирш.



Работницы обмена валют мгновенно вызвали на место службу охраны, которая задержала нападавшего. В прокуратуре говорят, что никаких взрывных устройств у него с собой не было.

После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия на видео он не снимал и никаких помощников, которые бы снимали все, что происходит, с ним не было,

– говорится в сообщении.

Там добавляют, что санкция статьи за разбой, совершенный в условиях военного положения, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Золотоноше, что в Черкасской области мужчина угрожал родным боевой гранатой, которую принес домой в новогоднюю ночь. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Во время обыска у него изъяли гранату, 5 запалов к ней и патроны различного калибра.