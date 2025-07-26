Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Какие последствия артобстрела Днепропетровщины?

В субботу, 26 июля, около 11 часов дня россияне из артиллерии обстреляли одно из сел Червоногригорьевской общины на Никопольщине.

По данным полиции, вражеские снаряды попали в местное кладбище, где в тот момент находился 66-летний житель. От полученных ранений мужчина погиб до приезда медиков.

Как сообщили правоохранители, за сутки регион подвергся нескольким обстрелам. Под вражеской атакой оказался Никополь, Марганец и села нескольких громад, в частности Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской. Россияне применяли артиллерию, беспилотники и дроны-камикадзе.

Следователи зафиксировали повреждения коммунального предприятия, частных домов и авто,

– говорится в сообщении.

Оккупанты часто накрывают Никополь артиллерией. Так, один из вражеских обстрелов города привел к ранению нескольких человек и гибели женщины.

К слову, ночью 26 июля россияне запустили ракеты и дроны, которые летели в основном в направлении Днепропетровской области. В городе Каменское зафиксировано попадание в ТЦ "Эпицентр", который уничтожен до основания.