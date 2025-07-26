Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление "Эпицентра К".

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Какие последствия удара по "Эпицентру"?

В ночь на 26 июля Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское, Днепропетровской области. Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью.

Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины,

– говорится в заявлении.

Разрушенный "Эпицентр" в Каменском / Фото Суспильного

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В то же время сотни людей остались без работы, а город без важного магазина.

В компании заявили, что планируют возобновить работу в Каменском, однако пока занимаются поддержкой сотрудников и жителей.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила по меньшей мере восемь ТЦ "Эпицентр" в разных уголках Украины. Магазины оказались под ударом в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове, дважды в Херсоне и теперь на Днепропетровщине. Еще два ТЦ повреждены или закрыты из-за боевых действий или оккупации.

Напомним, что ночью россияне запустили по Украине 235 воздушных целей, 200 из которых сбила украинская ПВО. Основным направлением вражеских дронов и ракет была Днепропетровщина.

Россия продолжает террор мирного населения и инфраструктуры Украины. Так, дронами-камикадзе в Славянске было повреждено отделение "Новой почты". Работники не пострадали, а отделение работает в ограниченном режиме.