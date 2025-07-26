Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Які наслідки артобстрілу Дніпропетровщини?

У суботу, 26 липня, близько 11-ї години дня росіяни з артилерії обстріляли одне з сіл Червоногригорівської громади на Нікопольщині.

За даними поліції, ворожі снаряди влучили у місцевий цвинтар, де в той момент перебував 66-річний мешканець. Від отриманих поранень чоловік загинув до приїзду медиків.

Як повідомили правоохоронці, за добу регіон зазнав кількох обстрілів. Під ворожою атакою опинився Нікополь, Марганець та села кількох громад, зокрема Червоногригорівської, Марганецької та Покровської. Росіяни застосовували артилерію, безпілотники та дрони-камікадзе.

Слідчі зафіксували пошкодження комунального підприємства, приватних осель та авто,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти часто накривають Нікополь артилерією. Так, один з ворожих обстрілів міста призвів до поранення кількох людей та загибелі жінки.

До слова, вночі 26 липня росіяни запустили ракети та дрони, які летіли в основному в напрямку Дніпропетровської області. У місті Кам'янське зафіксовано влучання у ТЦ "Епіцентр", яке знищено вщент.