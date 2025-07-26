Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TeaHouse.

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Що відомо про влучання у TeaHouse у Дніпрі 26 липня?

У компанії уточнили, що влучання сталося безпосередньо у місце, де розміщувалося виробництво і склади.

На щастя, ніхто з команди не постраждав. Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення,

– заявили у TeaHouse.

Також компанія оприлюднила моторошні кадри наслідків російської атаки. Спалахнула пожежа, у небо піднявся стовп густого диму.

Росіяни вдарили по виробництву TeaHouse / Фото з інстаграму компанії

У TeaHouse зазначили, що Kyiv Tea Festival, запланований на 11 – 12 жовтня, не скасовують. Ба більше, наголосили, що зроблять його ще масштабнішим, адже їх не зупинити.

Водночас зазначили, що для компанії зараз особливо важлива підтримка спільноти. Додали: "Адже разом ми сильніші."