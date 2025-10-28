Що відомо наразі про наслідки вибуху у хмельницькій багатоповерхівці, розповідає 24 Канал.
Що відомо про вибух у багатоповерхівці Хмельницького?
Наслідки вибуху / Фото Суспільного Майже 20 квартир пошкоджено унаслідок вибуху у хмельницькій багатоповерхівці. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів, що за попередньою інформацією стався витік газу однієї з квартир в будинку шестиповерховому. Вибух досить таки серйозний, пошкоджено дуже сильно один під'їзд. По суті, попередньо виглядає так, майже 20 квартир потрібно буде відселити. Наразі комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям в житло, щоб переселити їх. Частина з квартир не підлягають ремонту, відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Інформації наразі про постраждалих людей немає, але не виключено, що під завалами може бути людина, Він також повідомив, що комунальники працюють над тим, аби забезпечити світлом і водою інші під'їзди, які не постраждали. Ми вже надали, місто надало комунальну техніку для початку робіт із розчищення. Зараз приберемо попередні завали на дорозі, після чого рятувальники ДСНС зможуть підігнати велику демонтажну техніку – крани, щоб розпочати розбір завалів. У цьому під’їзді вже відключили світло й воду, а в будинку газ, Станом на 17:10 5 осіб травмувалося на місці вибуху, зокрема дитина. Їм надали допомогу без госпіталізації. Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, на місце виїхали три бригади швидкої допомоги. Наразі за медичною допомогою звернулись 2 людей. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, у чоловіка порізана нога. Мер міста повідомив, що під завалами можуть бути люди. Наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку. У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла, що внаслідок інциденту зруйновані три поверхи. Близько 15:00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів.
Що кажуть очевидці?
Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськради на місці або телефонувати на телефони: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80
За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу.
На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
Інформація про наявність потерпілих уточнюється.
