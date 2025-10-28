Майже 20 квартир пошкоджено унаслідок вибуху у хмельницькій багатоповерхівці.

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів, що за попередньою інформацією стався витік газу однієї з квартир в будинку шестиповерховому.

Вибух досить таки серйозний, пошкоджено дуже сильно один під'їзд. По суті, попередньо виглядає так, майже 20 квартир потрібно буде відселити. Наразі комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям в житло, щоб переселити їх. Частина з квартир не підлягають ремонту, відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Інформації наразі про постраждалих людей немає, але не виключено, що під завалами може бути людина,

– зазначив Василь Новачок.

Він також повідомив, що комунальники працюють над тим, аби забезпечити світлом і водою інші під'їзди, які не постраждали.

Ми вже надали, місто надало комунальну техніку для початку робіт із розчищення. Зараз приберемо попередні завали на дорозі, після чого рятувальники ДСНС зможуть підігнати велику демонтажну техніку – крани, щоб розпочати розбір завалів. У цьому під’їзді вже відключили світло й воду, а в будинку газ,

– додав Новачок.