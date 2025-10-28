Что известно сейчас о последствиях взрыва в хмельницкой многоэтажке, рассказывает 24 Канал.
Что известно о взрыве в многоэтажке Хмельницкого?
Последствия взрыва / Фото Суспильного Почти 20 квартир повреждены в результате взрыва в хмельницкой многоэтажке. Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок рассказал, что по предварительной информации произошла утечка газа одной из квартир в доме шестиэтажном. Взрыв довольно таки серьезный, поврежден очень сильно один подъезд. По сути, предварительно выглядит так, почти 20 квартир нужно будет отселить. Сейчас комиссия по отселению работает над тем, чтобы найти людям в жилье, чтобы переселить их. Часть из квартир не подлежат ремонту, соответственно нужно будет проводить серьезные строительные работы. Информации пока о пострадавших людей нет, но не исключено, что под завалами может быть человек, Он также сообщил, что коммунальщики работают над тем, чтобы обеспечить светом и водой другие подъезды, которые не пострадали. Мы уже предоставили, город предоставил коммунальную технику для начала работ по расчистке. Сейчас уберем предварительные завалы на дороге, после чего спасатели ГСЧС смогут подогнать большую демонтажную технику – краны, чтобы начать разбор завалов. В этом подъезде уже отключили свет и воду, а в доме газ, По состоянию на 17:10 5 человек травмировалось на месте взрыва, в частности ребенок. Им оказали помощь без госпитализации. Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк отметил, на место выехали три бригады скорой помощи. Сейчас за медицинской помощью обратились 2 человека. У 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, у мужчины порезана нога. Мэр города сообщил, что под завалами могут быть люди. Сейчас продолжается разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома. В комментарии 24 Канала пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис рассказала, что в результате инцидента разрушены три этажа. Около 15:00 в Хмельницком по улице Тернопольской прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушены несколько этажей.
Что говорят очевидцы?
Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80
