О последствиях инцидента в Хмельницком и пострадавших в результате взрыва рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Актуально В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: несколько этажей уничтожены дотла
Что известно о пострадавших из-за взрыва в многоэтажке?
Спасатели проинформировали о 5 пострадавших, среди них – ребенок. Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк по состоянию на 17:10 заметил, что пострадавшим оказали необходимую помощь без госпитализации
В частности 12-летний ребенок получил острую реакцию на стресс. Еще у одного мужчины – порезана нога.
Костюк также отмечал, что на место происшествия выехали три бригады скорой помощи.
В ГСЧС уточнили, что частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.
Последствия взрыва в Хмельницком / Фото ГСЧС
Со своей стороны мэр города Александр Симчишин подчеркнул, что взрыв на улице Тернопольской не связан с военными действиями. Сейчас продолжается разбор завалов и другие оперативные мероприятия.
Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди,
– отметил он.
Подробности инцидента в Хмельницком
В городе около 15:00 прогремел мощный взрыв. По словам начальницы сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инны Глеги, в результате инцидента разрушения зафиксировали на нескольких этажах.
Предварительно, причиной такого были проблемы в газовой системе. Местные телеграмм-каналы писали, что на месте проводили эвакуацию людей из поврежденной многоэтажки.