У мережі активно поширюють відео, на якому у небі над Києвом літає безпілотник із ворожим триколором, передає 24 Канал.

Дивіться також Смерть 5-річного хлопчика під час видалення зубів: львівській лікарці суд виніс вирок

Що відомо про інцидент з триколором у Києві?

У столиці невідомі запустили БпЛА з російським прапором. Безпілотник злетів і впав, повітряну тривогу в столиці не оголошували. Хто запустив дрон – поки невідомо. ️

Над Києвом літала російська "ганчірка": дивіться відео

У коментарі 24 Каналу у поліції Києва відповіли, що наразі перевіряють подію. Поки не можуть ані її спростувати, ані підтвердити.

Що відомо про інші неприємні інциденти з російським триколором