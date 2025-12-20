У мережі активно поширюють відео, на якому у небі над Києвом літає безпілотник із ворожим триколором, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент з триколором у Києві?
У столиці невідомі запустили БпЛА з російським прапором. Безпілотник злетів і впав, повітряну тривогу в столиці не оголошували. Хто запустив дрон – поки невідомо. ️
Над Києвом літала російська "ганчірка": дивіться відео
У коментарі 24 Каналу у поліції Києва відповіли, що наразі перевіряють подію. Поки не можуть ані її спростувати, ані підтвердити.
Що відомо про інші неприємні інциденти з російським триколором
- 14 червня у США відзначали День прапора і День армії. Пентагон опублікував привітання, але на зображенні помилково використали російський прапор. Допис швидко викликав скандал: користувачі обурилися, звинуватили дизайнерів у некомпетентності та вимагали покарання.
- В Одесі на Європейській площі невідомі замалювали постамент, де раніше стояв пам’ятник Катерині II, фарбами, схожими на російський прапор. Також пошкодили одне з пам’ятних фото.
- Російський пропагандист Соловйов 12 грудня нібито приїхав у Покровськ, де підняв триколор. Українські ДШВ спростували заяви пропагандиста про захоплення Покровська, зазначивши, що контролюють північ міста.