В сети активно распространяют видео, на котором в небе над Киевом летает беспилотник с вражеским триколором, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте с триколором в Киеве?
В Киеве неизвестные якобы запустили БПЛА с российским флагом. Отмечалось, что беспилотник взлетел и упал, воздушную тревогу в столице не объявляли.
Над Киевом летала российская "тряпка": смотрите видео
В комментарии 24 Каналу в полиции Киева ответили, что сейчас проверяют событие. Пока не могут ни его опровергнуть, ни подтвердить.
Позже на официальном аккаунте полиции Киева появилось разъяснение. Видео с российским триколором в небе над столицей оказалось фейком.
Призываем представителей медиа и администраторов телеграмм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее на широкую общественность,
– идется в сообщении полиции.
Что известно о других неприятных инцидентах с российским триколором
- 14 июня в США отмечали День флага и День армии. Пентагон опубликовал приветствие, но на изображении ошибочно был использован российский флаг. Сообщение быстро вызвало скандал: пользователи возмутились, обвинили дизайнеров в некомпетентности и требовали наказания.
- В Одессе на Европейской площади неизвестные зарисовали постамент, где раньше стоял памятник Екатерине II, красками, похожими на российский флаг. Также повредили одно из памятных фото.
- Российский пропагандист Соловьев 12 декабря якобы приехал в Покровск, где поднял триколор. Украинские ДШУ опровергли заявления пропагандиста о захвате Покровска, отметив, что контролируют север города.