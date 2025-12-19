Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какой приговор вынес суд врачу из-за смерти Велеса Пашника?
Врачу-анестезиологу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком – 2 года.
Следствие установило, что анестезиолог Ирина Пода не имела надлежащей квалификации для работы с детьми. Суд также обязал врача выплатить полтора миллиона гривен морального ущерба отцу мальчика.
Отец Велеса отметил, что рад, что это судебное дело наконец закончилось.
Трагедия с нами на всю жизнь, в том числе и обвиняемой. Она будет ее сопровождать всю жизнь, а суды наконец-то закончились. Мы рады. Мы знали, что она свою вину будет как-то откупать другими способами, в частности, она говорит, что будет служить, пожалуйста. Это уже другая история,
– сказал Виктор Пашник.
Адвокат обвиняемой Ирины Поды Евгений Швадченко заявил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда. Приговор вступит в силу по истечении установленного срока на обжалование.
Что известно о смерти 5-летнего Велеса Пашника в стоматологии?
В январе 2024 года во Львове умер 5-летний Велес Пашник, который более месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим обезболиванием в частной стоматологической клинике Ori-Dent. Во время операции у ребенка остановилось сердце, после чего мальчика госпитализировали в реанимацию детской больницы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.
В апреле 2024 года экспертная группа во Львове пришла к выводу, что стоматолог и врач-анестезиолог частной клиники Ori-Dent не имели надлежащей квалификации для лечения детей. По результатам экспертизы, медики выбрали ошибочную тактику анестезиологического обеспечения.
В феврале 2025 года врачу-анестезиологу Ирине Поде сообщили о подозрении. Максимальное наказание, которое ей грозило, – лишение свободы на срок до 5 лет.
Также в мае 2025 года сообщалось, что Пода мобилизовалась в Вооруженные Силы, и адвокаты ходатайствовали о приостановлении ее дела. В то же время родители умершего Велеса Пашника были убеждены, что мобилизация анестезиолога является попыткой избежать ответственности за преступление и справедливого наказания.