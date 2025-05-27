В то же время отец мальчика считает это способом избежания ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Смотрите также Заковали в цепь и подожгли: на Закарпатье родителям вынесли приговор за убийство 10-летнего сына
Врач, которую подозревают в халатности, мобилизовалась
Отец умершего мальчика, Виктор Пашник, рассказал, что подозреваемая врач Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр. Вскоре суд должен рассмотреть ходатайство защитников женщины о приостановлении дела.
Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности,
– убежден Виктор.
Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать. Важно, что санкции статей, по которым врач получила подозрение, предусматривают до 5 лет тюрьмы.
Что известно о смерти мальчика
- 5-летний Велес Пашник умер в январе 2024 года после удаления молочных зубов под общей анестезией в частной клинике.
- Сообщалось, что в тот трагический день мальчик начал сопротивляться, но анестезиолог силой натянул маску. После того, как Велес заснул, врачи начали оперативное вмешательство. Впоследствии мать услышала из кабинета шум, приехали кареты скорой.
- Директор медицинского центра сообщил, что у Велеса произошла остановка сердца во время удаления зубов. Его направили в реанимационное отделение больницы святого Николая в состоянии клинической смерти мозга. Мальчик больше месяца находился в глубокой коме.