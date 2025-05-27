Водночас батько хлопчика вважає це способом уникнення відповідальності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Лікарка, яку підозрюють у халатності, мобілізувалася
Батько померлого хлопчика, Віктор Пашник, розповів, що підозрювана лікарка Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр. Невдовзі суд має розглянути клопотання захисників жінки про призупинення справи.
Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання та відповідальності,
– переконаний Віктор.
Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме. Важливо, що санкції статей, за якими лікарка отримала підозру, передбачають до 5 років в'язниці.
Що відомо про смерть хлопчика
- 5-річний Велес Пашник помер у січні 2024 року після видалення молочних зубів під загальною анестезією у приватній клініці.
- Повідомлялося, що того трагічного дня хлопчик почав пручатися, але анестезіолог силоміць натягнув маску. Після того, як Велес заснув, лікарі почали оперативне втручання. Згодом мати почула з кабінету шум, приїхали карети швидкої.
- Директор медичного центру повідомив, що у Велеса сталася зупинка серця під час видалення зубів. Його направили до реанімаційного відділення лікарні святого Миколая у стані клінічної смерті мозку. Хлопчик понад місяць перебував у глибокій комі.